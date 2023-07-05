В Самаре спроектируют новое кладбище

Самарское МКУ «Ритуал» нашло подрядчика для подготовки проекта нового кладбища «Воскресенское» и благоустройства его площадки. Начальная цена контракта равна 3,7 млн руб. Компания-исполнитель, название которой не указано в документах, оценила свою работу примерно в три млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Площадь территории, которая должна быть спроектирована, равна почти 400 тыс. кв. м. Документы должны быть подготовлены в течение 120 рабочих дней.

Перед подготовкой проекта подрядчик выполнит инженерно-геодезическое изыскание территории с разбивкой на квадраты под захоронения 100х100 м, с проезжей частью шириной по 4 погонных м. Итоги обследования площадки лягут в основу проекта.

Ранее в Самарской области было обнаружено заброшенное языческое кладбище. Прокуратура обязала чиновников привести его в порядок.

Георгий Портнов