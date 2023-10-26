Суд Петербурга оштрафовал иноагента НИЦ «Мемориал» на 300 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 300 тыс. рублей региональное общественное учреждение научно-информационный центр «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Организацию привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 КоАП РФ. В пресс-службе указали, что информационный центр не предоставил необходимые отчеты в уполномоченный орган, а документы по формам ОИА 001 и ОИА 002 были направлены в ненадлежащем виде. В связи с этим назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд оштрафовал учредителя издания Event-live.ru ООО «ВНИЦ Р-н-С» за отсутствие маркировки у рэпера Noize MC (Иван Алексеев) (признан иноагентом на территории России).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте