Петербургское издание оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента у Noize MC

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание учредителю издания Event-live.ru ООО «ВНИЦ Р-н-С» за отсутствие маркировки у иноагента, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компанию привлекли к ответственности по ч.2.1 ст.13.15 КоАП РФ. Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу выявило нарушение Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», которое учредитель допустил 28 июня 2023 года.

Речь идет о материале про мероприятие Roof Fest. В нем упомянули артиста Noize MC (Иван Алексеев) (признан иноагентом на территории России) и не сопроводили указанием включение рэпера в список иностранных агентов. При этом защитник указывала в суде, что редакция проверяет материалы по этому вопросу, но не владеет знаниями и ресурсами для сличения псевдонимов и людей, которые могу быть включены в реестр.

ООО «ВНИЦ Р-н-С» назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Суд также оштрафовал главного редактора Event-live.ru на 4000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге назначили наказание публицисту Александру Невзорову (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) за непредставление необходимой отчетности в Минюст.

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