Суд в Польше отменил штраф «Газпрома» на $6,8 млрд

Апелляционный суд Польши отменил штраф «Газпрому» и пяти его партнерам, строившим «Северный поток-2», в размере около 29 млрд злотых ($6,8 млрд), сообщает газета Puls Biznesu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Штраф на «Газпром» и его партнеров в 2020 году наложило Управление по конкуренции и защите прав потребителей (польский антимонопольный регулятор, UOKiK). Решение UOKiK впервые было отменено в ноябре 2022 года судом по защите конкуренции и прав потребителей Польши. UOKiK пообещал обжаловать отмену штрафа в апелляционном суде, а затем и в Верховном.

В прошлогоднем решении суда по защите конкуренции и прав потребителей отмечается, что «Газпром» так и не создал с партнерами совместного предприятия, поэтому оценка последствий для экономики от их сотрудничества выходит за рамки ответственности UOKiK.

В 2020 году польский антимонопольный регулятор обвинил «Газпром» и его партнеров по строительству «Северного потока-2» в том, что заключенные между ними и западными финансовыми инвесторами контракты являются концентрацией бизнеса, попыткой обхода антимонопольного законодательства.

UOKiK назначил «Газпрому» и его партнерам максимальные штрафы в размере 10% от выручки. Таким образом, «Газпром» должен был заплатить 29,08 млрд злотых, OMV получила штраф в размере 87 млн злотых, Engie Energy — 55 млн злотых, Wintershall — 30 млн злотых, Shell — 30 млн злотых и Uniper — 29 млн злотых.

Эрдни Кагалтынов