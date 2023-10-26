ГИБДД ввела ограничения на свердловской трассе из-за гололедицы

В Свердловской области из-за гололедицы ввели ограничения для грузовиков и пассажирского транспорта на трассе Ачит — Месягутово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Ограничения действуют на участке с 41 по 82 км от поселка Натальинск до деревни Большая Тавра Красноуфимского района.

Ограничения будут сняты после приведения участка дороги в соответствие с требованиями безопасности движения. В ГИБДД призывают водителей соблюдать все меры безопасности, а также выбирать безопасную скорость.

Напомним, в Свердловской области начались обильные снегопады, на фоне чего в регионе выросла аварийность. Кроме того, на дорогах образуются пробки, а в шиномонтажках стоят очереди.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «На Урале включили снег».

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