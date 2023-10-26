ОСК досрочно завершила ремонт атомного ледокола «Урал»

Специалисты Балтийского завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, завершили плановый ремонт атомного ледокола «Урал» проекта 22220, сообщили в пресс-службе ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная судостроительная корпорация Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Судно ремонтировали в доке Кронштадтского морского завода. Ремонт занял 55 дней вместо запланированных 60. Теперь оно отправится на Балтийский завод, где специалисты завода-изготовителя закончат гарантийное обслуживание. После этого «Урал» уйдет в порт приписки — Мурманск.

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22220, построенное Балтийским заводом. Его заложили 25 июля 2016 года. 25 мая 2019 года атомоход спустили на воду, 22 ноября 2022 года на судне подняли государственный флаг. Ледоколы проекта 22220 обеспечивают круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что Балтийский завод приступил к производству пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

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