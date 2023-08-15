Балтийский завод приступил к производству нового атомного ледокола

Балтийский завод приступил к производству пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, сообщили на странице завода «ВКонтакте».

«В футболе после пяти чемпионств кубок отдают на вечное хранение. Хм, ледокол мы конечно не просим, но уже подумываем над тем, как можно будет поощрить балтийцев, построивших всю серию проекта 22220. Присылайте свои варианты. Самые лучшие постараемся реализовать в конце десятилетия»,— прокомментировали событие на Балтийском заводе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, заложит пятый и шестой ледоколы серии в 2024 и 2025 годах. Об этом рассказал замдиректора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. Суда построят по схеме смешанного финансирования с привлечением внебюджетных средств.

В последние годы Балтийский завод занимается строительством атомных ледоколов проекта 22220 для обслуживания Северного морского пути. Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот». Уже построены и сданы три атомохода: головной «Арктика» и серийные «Сибирь» и «Урал».

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