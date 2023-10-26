С улиц Екатеринбурга начали убирать электросамокаты Whoosh на зиму

Электросамокаты Whoosh начали убирать с улиц Екатеринбурга на зимний период. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе кикшеринговой компании, это связано с тем, что в городе устанавливается отрицательная температура воздуха и снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам собеседника, в зимний период электросамокаты поступают в сервисный центр. Там их разбирают и меняют неисправные детали. «Основная часть комплектующих производится в России, поэтому детали всегда есть в наличии»,— отметил он. После сервисного центра самокаты отправляют на длительное хранение, где они находятся до весны.

Напомним, 24 октября в Whoosh «Ъ-Урал» рассказали, что работа электросамокатов в Екатеринбурге приостановлена из-за выпавшего снега.

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 27 октября, на территории Свердловской области ночью будет -5°…-10°, днем — 4°…+1°. На дорогах будет гололедица, днем местами небольшой снег. Ветер 4-9 м/с. В субботу, 28 октября, ночная температура воздуха будет -6°…-11°. Днем будет -4°…+1°, ожидается небольшой снег. Ветер также 4-9 м/с.

В Свердловской области начались обильные снегопады. В течение последних суток выпало до 11 см мокрого снега. Несмотря на предупреждение ГИБДД, на дорогах происходят аварии, образуются пробки, а в шиномонтажках стоят очереди. По данным метеорологов, снег и наледь в октябре — не редкость для уральского региона. По их прогнозам, в Екатеринбурге в ближайшие три дня осадков не ожидается, но на следующей неделе уральцев вновь ждут снегопады.

Полина Хабарова

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