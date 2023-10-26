КГА Петербурга показал облик будущей гостиницы на проспекте Римского-Корсакова

Новый гостиничный комплекс появится на проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Планируемый внешний вид здания показали в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГА Фото: Пресс-служба КГА

Сразу несколько проектов согласовали на очередном заседании градостроительного совета. Проект будущей гостиницы в Адмиралтейском районе разработали в ООО «Проект 1» по заказу ООО «РИМП». Судя по иллюстрации, здание не будет выбиваться из архитектурного стиля ближайших построек.

Помимо этого, комитет согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого дома на улице Чапыгина. Проект здания включает также встроенные помещения и автостоянку. Дизайн разработали в ООО «Проектная культура». Заказчиком выступило ООО «Специализированный застройщик «ЭРБИАЙ-3».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГА согласовал строительство гостиничного комплекса у Балтийского вокзала.

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