Петербуржец заплатит 20 тысяч рублей за 15 протоколов о дискредитации ВС РФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание жителю города, рассмотрев 15 протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об итогах заседания сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Илью Храпко привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Все 15 протоколов в суде объединили в одно дело. Петербуржца оштрафовали на 20 тыс. рублей, свою вину мужчина признал. Причиной оформления протоколов стали посты Храпко на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, за одну такую публикацию жителю Петербурга мог бы грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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