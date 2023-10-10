На жителя Петербурга составили 15 протоколов о «дискредитации» армии за день

На жителя Пушкинского района Санкт-Петербурга Илья Храпко составили сразу 15 административных протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Все они связаны с публикациями на его личной странице в соцсети «ВКонтакте», пишет ЗАКС.Ру со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Протоколы были составлены в один день, 6 сентября. Рассматривать материалы дел будут в Пушкинском районном суде. За каждый протокол Храпко может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали за «дискредитацию» российской армии.

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