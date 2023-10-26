Птицефабрика «Равис» проиграла «Вимм-Билль-Данну» спор о товарном знаке

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск АО «Вимм-Билль-Данн» (Москва) о прекращении охраны товарного знака, который принадлежит ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (Челябинская область). Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Решение суда по делу вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в течении двух месяцев. «Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ № 514825 в отношении товаров „молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; масло сливочное; сыры“ 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования»,– говорится в решении. Кроме того, суд взыскал с челябинской птицефабрики в пользу истца 6 тыс. руб. судебных расходов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», речь идет о торговом знаке «Вкусно есть – легко готовить!». В этом году Роспатент продлил «Равису» исключительное право на него до 2033 года. В 2013 году предприятие представляло линейку продукции под этим слоганом. В нее входили запеченные продукты из мяса птицы, разделанная тушка, фарши, ветчины, колбасы, сосиски, сардельки, котлеты и деликатесы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте