«Вимм-Билль-Данн» оспаривает права птицефабрики «Равис» на товарный знак

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» к ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В качестве третьего лица в деле выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует из документов, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Предварительное судебное заседание назначено на 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно базе данных Роспатента, номер 514825, указанный в иске компании «Вимм-Билль-Данн», присвоен товарному знаку «Вкусно есть – легко готовить!». Исключительное право ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» на него в этом году было продлено до 2033 года. Линейку продукции под этим слоганом предприятие представляло еще в 2013 году. В нее входили запеченные продукты из мяса птицы, разделанная тушка, фарши, ветчины, колбасы, сосиски, сардельки, котлеты и деликатесы.

В свою очередь, в портфеле «Вимм-Билль-Данн» есть товарный знак «Легко готовить» (№708233). Он зарегистрирован в 2019 году, исключительное право на него у холдинга действует до июня 2028 года.

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