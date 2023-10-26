В Воронеже утвердили получение служебного жилья участниками СВО вне очереди

Участникам СВО предоставят право получать служебное жилье в Воронеже вне очереди. Изменения в решение Воронежской гордумы о предоставлении такого жилья были утверждены депутатами на последнем заседании, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье после прекращения действия контракта с Минобороны РФ, когда они будут исключены из списков личного состава воинской части в связи с увольнением. В случае гибели бойца или признании его пропавшим без вести, а также объявлении умершим, жилье смогут приватизировать его родственники.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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