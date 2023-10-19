Культурный форум в Петербурге могут посетить страны-представители БРИКС и ШОС

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) могут посетить страны-представители БРИКС, ШОС и СНГ, вице-премьер Российской Федерации, глава оргкомитета форума Татьяна Голикова рассказала ТАСС о поступающих заявках.

По ее словам, свою заинтересованность в участии в мероприятии проявили 70 стран, среди которых есть и государства-партнеры России. Голикова указала, что среди поступивших заявок были министры культуры, их заместители, представители творческой общественности и политических кругов. Прием обращений завершится 1 ноября.

Вице-премьер подчеркнула, что эти два года нелегкие для России. Между тем на форуме планируют не только обсудить вопросы культуры внутри страны, но и осуществить взаимодействие с коллегами за рубежом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители и гости Петербурга смогут бесплатно сходить в Эрмитаж во время проведения культурного форума, для этого добавят часы работы в вечернее время.

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