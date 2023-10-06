Первые магазины дискаунтеров «Чижик» откроют в Петербурге в 2024 году

Магазины сети «жестких» дискаунтеров «Чижик» (входит в X5 Group) появятся в Санкт-Петербурге в апреле 2024 года, планами по открытию этих точек в городе поделился управляющий директор «Чижика» Илья Якубсон, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос о намерениях расширить сеть за счет магазинов в Северной столице, он отметил, что в апреле следующего года для посетителей будут доступны сразу несколько десятков продовольственных магазинов. После этого на карте города будут открываться новые точки.

Якобсон добавил, что компания развивает сеть за счет открытий в новых регионах. В дальнейшем «Чижик» появится в областях Сибири, там двери откроют свыше 40 объектов. По словам управляющего директора, в 2026 году количество этих магазинов в России должно перевалить за 5000.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала 2023 года на рынок Петербурга 16 новых иностранных брендов потребительских товаров, что стало рекордом за последние четыре года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте