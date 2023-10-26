Депутат Буцкая: в ГД обсуждают ограничение маткапитала на первенца возрастом матери — 25-30 лет

Заместитель председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») сообщила «Известиям», что ряд депутатов парламента предлагают ограничить маткапитал на первенца возрастом матери — до 25–30 лет — или сделать акцент на выплатах за второго ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщает издание, правительство в ответ на запрос депутатов напомнило, что программа материнского капитала действует до 2026 года. В кабмине подчеркнули, что при принятии решения о программе целесообразно, в частности, комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления маткапитала. Правительство отметило, что важно учитывать также демографические вызовы и полученный эффект от программы.

С 1 февраля 2023 года маткапитал в России проиндексировали на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

О том, на что потратить маткапитал, каков его размер и кто может получить сертификат,— в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов