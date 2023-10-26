ЗМЗ взыскал 183 млн рублей с собственника обанкротившегося АО «ЗЭМЗ»

Арбитражный суд Челябинской области взыскал в пользу ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) 183,7 млн руб. АО «Стил трейд компани», владеющего обанкротившемся АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел 25 октября.

С компании «Стил трейд компани» в пользу предприятия, которое сейчас работает на площадке обанкротившегося ЗЭМЗ, взыскана задолженность по договору поручительства к четырем договорам уступки прав требований, заключенных 31 декабря 2022 года. Изначально ЗМЗ предъявил ответчику требования на сумму 192,7 млн руб., но впоследствии уточнил размер задолженности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 октября арбитражный суд региона принял к производству заявление ООО «Ролинг» (Москва) о банкротстве АО «Стил трейд компани» из-за долга 1,9 млн руб. ООО «ЗЭМЗ» также направило заявление о вступление в дело о банкротстве, сумма требований пока не указана.

ООО «Стил трейд компани» было зарегистрировано в 2014 году в Москве. По данным «СПАРК Интерфакс», с 2015 года компания владеет 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ», которое с 2019 года находится в процессе банкротства. В июне 2018 года «Стил трейд компани» сменила юридический адрес на Челябинскую область.

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