Суд принял заявление о несостоятельности владельца завода-банкрота в Златоусте

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о банкротстве АО «Стил трейд компани» (Златоуст), которому принадлежит АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ, с декабря 2021 года открыто конкурсное производство). Документы направило московское ООО «Ролинг» из-за долга 1,9 млн руб. Информация о этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора назначено на 29 ноября. Помимо этого, заявление о признании «Стил трейд компани» банкротом в конце прошлой недели направило ООО «Златоустовский металлургический завод», работающее сейчас на площадке обанкротившегося предприятия. Этот документ пока не принят, сумма требований не указана.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стил трейд компани» было зарегистрировано в 2014 году в Москве. В июне 2018 года организация сменила юридический адрес на Челябинскую область. Основной вид деятельности – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Организация полностью принадлежит ООО «Юридическое агентство „КБ Эгида“» (Москва). С 2015 года «Стил трейд компани» владеет 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ», которое с 2019 года находится в процессе банкротства.

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