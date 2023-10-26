Депутат алтайского заксобрания Вячеслав Лаптев покидает фракцию КПРФ

Депутат законодательного собрания Алтайского края Вячеслав Лаптев вышел из фракции КПРФ. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил руководитель фракции Андрей Кривов. По его словам, соответствующее заявление господин Лаптев подал 25 октября.

Вячеслав Лаптев был избран депутатом в 2021 году от одномандатного округа №16. В состав округа входят территории Топчихинского, Калманского и Троицкого районов. В краевом парламенте он занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Алтайским СМИ господин Лаптев сообщил, что останется независимым депутатом.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее фракцию КПРФ в действующем созыве заксобрания по разным причинам покинули еще несколько депутатов. В их числе Надежда Дрюпина, Елена Хрусталева, Владимир Громов и Дмитрий Рождественский. Господа Громов и Рождественский в настоящее время входят во фракцию «Единой России». Елена Хрусталева возглавляет региональное отделение Партии пенсионеров.

После официального оформления ухода Вячеслава Лаптева фракция КПРФ будет насчитывать 18 депутатов.

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Валерий Лавский