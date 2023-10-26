Электробусы поставят в Краснодар к началу 2024 года

До конца 2023 — начала 2024 года в Краснодар и еще 11 городов поставят первые партии электробусов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

36 единиц электробусов уже направили в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области. До начала 2024 года они должны выйти на маршруты помимо Краснодара в Волгограде, Красноярске, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Ярославле, еще три направят в Ростовскую область — Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск.

Для питания электробусов в городах установят 102 зарядные станции. Из них уже готовы 48. Поставлять электробусы и зарядные станции в Краснодар и другие города будут по проекту развития городского электротранспорта. Его реализация финансируется из федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.

Всего в Краснодар должны направить 14 электробусов. Они поступят на городской маршрут №2Е (Троллейбусное депо №1 — ж/д вокзал «Краснодар-1»).

Татьяна Ручкина

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