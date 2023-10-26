В ГУФСИН рассказали, как сбежал в Пермь подозреваемый в нападениях на женщин уралец

Житель Полевского (Свердловская область) Евгений Андреев, задержанный в Перми по подозрению в нападении на женщин, ранее сбежал из-под домашнего ареста. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» на пресс-службу свердловского ГУФСИН.

В ведомстве рассказали, в 2006 году уралец был приговорен к семи годам колонии за угрозу убийством, хулиганство и разбой. Освободившись досрочно, он начал нападать на девушек, после чего его отправили на лечение в психиатрическую больницу. Из нее, будучи под следствием, он сбежал в 2015 году. После он начал нападать на женщин в Екатеринбурге и Перми.

В апреле 2023 года мужчину отправили под домашний арест. В мае он попросил следователя отпустить его на один день в больницу в Екатеринбурге. Получив разрешение, он срезал электронный браслет с ноги и сбежал из Полевского. Теперь ему предстоит заплатить 14 тыс. руб. за испорченный браслет.

Напомним, свердловчанин был задержан 21 октября. По данным силовиков, он совершал нападения на женщин в Индустриальном районе Перми. Первое нападение произошло 7 октября — злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться.

15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и угрожать ей убийством. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

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