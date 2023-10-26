В Петербурге открылся крупнейший комплекс складов индивидуального хранения

Компания «37 инди» открыла в здании бывшего завода «Кулон» на Пискаревском проспекте крупнейший в городе комплекс складов формата self storage площадью 4,5 тыс. кв. м, сообщил «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В нем 687 ячеек для хранения, 240 кв. м отведены под торговлю и 100 кв. м под мини-офисы. Инвестиции в проект с учетом покупки здания составили 300 млн руб. По словам гендиректора и владельца компании Андрея Макарова, склады такого формата могут быть интересны не только физическим лицам, но и компаниям, занимающимся электронной коммерцией.

«37 инди» — группа компаний, основанная в 2013 году в Петербурге. Основная деятельность сосредоточена на развитии недвижимости и управлении инвестициями для коммерческого сектора. Среди реализованных проектов: скалодром «Эль Капитан», бизнес-центр «Сова».

Подробнее о рынке складов индивидуального хранения — в материале «Ъ» «Ячейка для общества».