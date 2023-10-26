Спортивный седан OMODA S5 GT – уже в «САТУРН-Р-АВТО»!

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Инновационный седан OMODA S5 в новой, стильной версии GT отличается стремительным силуэтом, оранжевыми акцентами на кузовных панелях, агрессивным дизайном объемной решетки радиатора, модернизированной передней оптикой, а также обновленным дизайном черных глянцевых литых колесных дисков и оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.

Интерьер нового OMODA S5 GT получил уникальные декоративные элементы, оригинальные оранжевые вставки, новую приборную панель с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев, кресла с контрастной строчкой, оранжевые ремни безопасности, а также новый, эргономичный селектор переключения передач.

Седан OMODA S5 GT укомплектован производительным бензиновым двигателем с турбонаддувом рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. Мотор сопряжен с высокоэффективной, семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением, обладающей плавностью и высокой скоростью переключения передач. Силовой агрегат обеспечивает отличные динамические показатели при низком расходе топлива.

Познакомиться с автомобилем OMODA S5 GT можно в дилерском центре OMODA «САТУРН-Р-АВТО» на Спешилова, 104а.

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00.

Сайт: omoda-saturn-r.ru

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