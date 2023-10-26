В Самарской области выросли цены на ряд продуктов

Отдельные товары подорожали за неделю в Самарской области. В частности, в регионе за указанный период выросли цены на свежие помидоры (на 8%; 141,3 руб. за один кг), огурцы (на 5,8%; 96,2 руб. за один кг) и бананы (на 2%; 132,2 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также за минувшие семь дней в области подорожали куриные яйца (на 2,4%; 84,9 руб. за десяток), полукопченая и варено-копченая колбаса (на 2,2%; 553,3 руб. за один кг) и маргарин (на 2,3%; 219 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе снизились цены на картофель (на 7,3%; 24,1руб. за один кг) и морковь (на 2,7%; 31,1 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что в Самарской области показатель инфляции увеличился до 6,22%. Это выше уровня по Приволжскому федеральному округу (5,5%) и России в целом (6%).

Георгий Портнов