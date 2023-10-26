Половина новосибирцев сообщила о нехватке зарплаты на основные нужды

В Новосибирске 53% трудоустроенных граждан сообщили о нехватке зарплаты на основные нужды, сообщает hh.ru по итогам опроса. Наиболее остро этот вопрос стоит для административного персонала (58%), медработников и фармацевтов (57%).

Еще 31% опрошенных сообщили, что зарплаты на основные нужды им хватает с трудом. О таком положении дел сообщили работники строительной сферы и сервисного обслуживания.

В тоже время 16% участникам опроса текущей зарплаты (без подработок) вполне достаточно. В основном такой ответ давали работники сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).

Для покрытия основных нужд те, кому не хватает текущей зарплаты, необходимо дополнительно более 20 тыс. руб. Об этом сообщили 50% опрошенных. Нехватку суммы до 15 тыс. руб. назвали 20%.

«В целом по стране по сравнению с 2022 годом доля россиян, которым не хватает зарплаты, выросла на 6 процентных пунктов, а по сравнению с 2021 годом – сразу на 20 п.п. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 2 п.п. и на 16 п.п. соответственно»,– сообщают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сибири в сентябре увеличился до 4,94% (+1,49 п.п. к августу). На непродовольственные товары – до 4,99% (+1,17 п.п.).

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Оксана Павлова