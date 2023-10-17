Инфляция в Сибири в сентябре ускорилась

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) в сентябре составила 6,31%, что на 1,18 п.п. выше, чем месяцем ранее, а также на 0,31 п.п. превышает среднероссийский показатель сентября.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сибири в сентябре увеличился до 4,94% (+1,49 п.п. к августу). На непродовольственные товары – до 4,99% (+1,17 п.п.). Наибольший рост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию, включая картофель (28,4%), яйца (23,01%). В категории непродовольственных товаров подорожали табачные изделия (9,06%), моторное топливо (14,31%) и медицинские товары (7,31%).

В сфере услуг инфляция составила 10,79% (+0,74 п.п.). Заметнее всего цены выросли на услуги зарубежного туризма (50,26%), экскурсионные услуги (30,77%), медицинские услуги (10,14%).

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Анна Егорова