«Кузбасс» пробился в четвертьфинал волейбольного Кубка России

Кемеровский «Кузбасс» вышел в четвертьфинал мужского волейбольного Кубка России. Сибиряки и в ответном матче 1/8 финала обыграли нижегородский клуб АСК.

Игра прошла в Нижнем Новгороде 25 октября. «Кузбасс» оказался сильнее, выиграв со счетом 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:21). Наибольшее число очков — 19 — в их составе набрал доигровщик Роман Пакшин. На счету Александра Маркина пять эйсов. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в первом матче «Кузбасс» также был сильнее (3:1).

26 октября второй ответный матч 1/8 Кубка России проведет другой сибирский клуб — красноярский «Енисей». Он сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Напомним, первый матч, состоявшийся в Сосновом Бору, «Енисей» выиграл 3:1.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский