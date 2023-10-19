«Кузбасс» повел в серии 1/8 финала волейбольного Кубка России

«Кузбасс» выиграл первый матч серии 1/8 Кубка России по волейболу среди мужских команд у нижегородского клуба АСК. Игра состоялась в Кемерове 18 октября.

Сибиряки победили со счетом 3:1 (28:26, 25:19, 20:25, 25:22). Больше всего очков в их составе — 23 — набрал доигровщик Роман Пакшин. Четыре очка эйсами принес хозяевам связующий Слави Костадинов.

Тем не менее, главный тренер кемеровчан Алексей Бабешин остался недоволен качеством игры своей команды. «Хорошо, что выиграли — это первое, второе — с таким количеством ошибок, 40 за три партии играть сложно. Будем разбираться, потому что с такой игрой, которую мы сегодня продемонстрировали сложно о чем-то говорить»,— процитировал тренера сайт «Кузбасса». Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде 25 октября.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», красноярский «Енисей» также выиграл первый матч 1/8 Кубка России. Он победил в гостях «Динамо-ЛО» 3:1.

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Валерий Лавский