Совладелец Томскводоканала получил 40% в компании «Актив», контролирующей холдинг «Молоко»

В тюменской компании «Актив» произошли изменения в составе собственников. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», 40% в компании получил совладелец ООО «Томскводоканал» Кирилл Новожилов. Еще по 25% – у Мауа Султановой и Светланы Хисматуллиной (ранее обе владели по 50%), 10% – за ООО «Инвест 70». Изменения зарегистрированы 24 октября.

Компания «Актив» является основным владельцем (80,36%) томского холдинга «Молоко». С марта 2023 года в холдинге свои доли увеличили Кирилл Новожилов, а также Дмитрий Урусов (7,2%), который владеет долями в томских ООО «Сырная история» и ООО «Сибирский колос».

Тогда же в марте «Актив» получил 100% в томском ООО «Деревенское молочко», которое занимается производством молока и сливок.

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Оксана Павлова