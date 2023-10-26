Исламский госбанк Ирана откроет в Казани офис дочернего «Мир Бизнес Банка»

100-процентная дочка государственного «Банка Мелли Иран» — «Мир Бизнес Банк» в четверг откроет обновленный офис в Казани на Большой Красной, 47.

Как сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана, на церемонию прибудут замминистра экономики Ирана, генеральный директор «Банка Мелли Иран», генеральный консул Ирана в Казани.

Предполагается, что «Мир Бизнес Банк» будет оказывать услуги исламского банкинга через собственную финансовую компанию «Мирас».

«Мир Бизнес Банк» — российский банк, учрежденный «Банком Мелли Иран», крупнейшим исламским банком, принадлежащим Исламской Республике Иран. Зарегистрирован в январе 2002 года. Имеет лицензию на осуществление банковских операций от Центрального банка РФ №3396 от 15 апреля.

О том, как в Татарстане планируют внедрять исламский банкинг, — в материале «Ъ-Казань» «Деньги по воле Аллаха».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"