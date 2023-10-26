0,24 процента составила недельная инфляция в РФ, сообщил вчера Росстат. Показатель ускорился с предыдущей недели (0,15%), однако на более длинном тренде демонстрирует плавное снижение. Суточный рост цен составил 0,03% после 0,028% неделей и 0,033% двумя неделями ранее. Судя по сводке службы, главные причины локального ускорения роста потребцен на неделе — переход с грунтовых на тепличные овощи (томаты и огурцы подорожали на 7,3% и 3,7% соответственно), что подтолкнуло вверх индекс продовольственных цен (0,39% после 0,36% неделей ранее). Цены на промтовары в среднем выросли на 0,05% (на 0,09% без подешевевшего на 0,23% бензина), на услуги — на 0,42% (из-за подорожания внутренних перелетов на 9,7%).

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