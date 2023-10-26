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Коммерсантъ FM
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Требования без финансирования работают, но плохо

Мониторинг научной политики

Прямые требования к публикационной активности ученых ограниченно влияют на результат, констатируют исследователи Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, Татьяна Кузнецова и Максим Коцемир в статье «От Советского Союза к Российской Федерации: динамика публикационной активности в эволюции национальной научной политики», опубликованной в журнале Scientometrics. Так, до начала 1990-х годов на США приходилось 40% мирового объема публикаций, индексируемых библиометрической системой Web of Science Core Collection (WoS CC); доля СССР, ФРГ, Японии, Франции и Канады составляла 4–8%. При этом динамика публикационной активности СССР была ниже среднемировой, и его доля в общем объеме падала — с 6,01% в 1975 году до 5,03% в 1989 году. В конце советского периода снижение стало еще заметнее: в 1992 году доля страны составила уже только 3,47%. РФ унаследовала эту динамику: в 1995 году показатель составил 2,83%, в 2000 году — 2,7%, минимум пришелся на 2012 год — 1,79%.

В 2013–2019 годах, однако, тренд развернулся к росту доли РФ в мировой науке. Как отмечают исследователи, во многом на это повлиял ряд мер научной политики, направленных на стимулирование публикационной активности. В 2017–2019 годах доля РФ в мировом количестве публикаций составила 2,7–2,9%, вернувшись к уровню 1990-х годов. Одна из таких мер — инициатива по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов «Проект 5–100». Целевые индикаторы для его участников, среди прочего, включали и количество публикаций в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, те же требования содержались в условиях получения грантов Российского научного фонда.

Однако расходы на науку в 2012–2019 годах не превышали 1,11% ВВП, что ниже, чем в ведущих странах, а число исследователей сократилось с 726,3 тыс. человек в 2012 году до 682,5 тыс. в 2019-м. В итоге эффект от введения показателей по числу публикаций оказался ограниченным (см. график), а анализ ситуации показывает, что в длинной перспективе макроэкономические условия для НИОКР, инвестиционный климат и качество институтов оказывают на науку более системное влияние, полагают исследователи.

Венера Петрова

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