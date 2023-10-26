Мэрский балл

Новосибирский горсовет в среду одобрил порядок проведения конкурса на пост мэра, который пройдет уже следующей осенью после истечения полномочий Анатолия Локотя (КПРФ). К выборам градоначальника на сессии муниципального парламента будут допущены претенденты, которые смогут правильно ответить на 16 из 30 тестовых вопросов, а затем на собеседовании набрать не менее 2,6 из 5 баллов. Впрочем, такие правила устроили далеко не всех депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

25 октября горсовет Новосибирска рассмотрел порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. Прямые выборы градоначальника были отменены в апреле 2023 года: теперь его будут избирать не горожане, а депутаты из числа финалистов конкурса. Сейчас этот пост занимает коммунист Анатолий Локоть, чьи полномочия истекают в сентябре 2024-го.

Проект подготовила рабочая группа во главе со спикером горсовета Дмитрием Асанцевым («Единая Россия»), в которую также вошли представители правительства области, заксобрания и мэрии.

Согласно документу, кандидаты на пост главы Новосибирска должны пройти несколько этапов отбора.

Первый — письменный тест из 30 вопросов на знание Конституции РФ, законодательства и других нормативных актов. Ответы нужно дать за полтора часа. Претенденты, правильно ответившие не менее чем на 16 вопросов, попадут в следующий этап. Там их ждет собеседование с членами конкурсной комиссии, которое включает изложение программы развития города. Соискателям выставят баллы от одного до пяти, не менее двух кандидатов со средним баллом 2,6 и выше пройдут в финал и смогут выступить перед депутатами горсовета, которые и выберут мэра. Для победы необходима поддержка большинства от установленного числа депутатов (50 мандатов), то есть 26 голосов.

В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек — по четыре от главы региона и горсовета,— но пост ее председателя зарезервирован за представителем губернаторской квоты. Кто будет составлять тесты, пока не определено. В других новосибирских муниципалитетах этим занимается корпоративный университет правительства области «Центр оценки и развития управленческих компетенций».

Предложенные критерии отчасти выглядят менее демократичными, чем в столицах соседних сибирских регионов.

Например, в Омске и Томске членов конкурсной комиссии больше — по 14, а в Красноярске, Кемерово и Барнауле — по 10. Как правило, пост председателя там не резервируется — его избирают на первом заседании. Новосибирская формулировка о том, что «половина членов комиссии назначается советом», не указывает на то, что в нее должны входить сами депутаты, хотя в Омске и Томске регламент прямо оговаривает, что там должны быть представлены все фракции муниципального парламента. В Красноярске квота горсовета формируется «из числа лиц, представленных депутатами городского совета и депутатскими объединениями», а в Кемерово такое право имеют группы депутатов, состоящие не менее чем из семи человек. Наконец, в томском горсовете кандидат в мэры должен набрать для победы не простое, а квалифицированное большинство (2/3 голосов).

С другой стороны, в Томске или Красноярске регламент не уточняет, какими критериями должна руководствоваться комиссия при определении числа кандидатов для последующего представления городскому парламенту. Так, в Красноярске в сентябре 2022 года комиссия решила отобрать только двух кандидатов, набравших более 1,5 тыс. баллов, хотя такое правило документально не прописано. В Томске в августе 2023-го, как сообщал “Ъ”, решение комиссии пропустить в финал только трех кандидатов вызвало критику со стороны представителей ряда фракций. Там фильтр не прошел, например, Евгений Макаренко, работавший ранее в мэрии Томска, администрациях двух регионов и в Минвостокразвития РФ.

Несмотря на математически однозначные критерии отбора в новосибирском варианте, проект вызвал критику со стороны оппозиции.

«Чем руководствовалась рабочая группа, когда прописывала, что председателем комиссии обязательно должен быть человек, назначенный правительством области? Почему мы так легко сдаем свое муниципальное управление?» — возмутилась независимый депутат Светлана Каверзина. Александр Бурмистров (КПРФ) и вовсе пришел к выводу, что процедура носит декоративный характер, а местное самоуправление в Новосибирске «самоуничтожается».

Дмитрий Асанцев объяснил резервирование поста председателя комиссии тем, что его может занять лично губернатор Андрей Травников (ЕР). Кроме того, глава области, по словам спикера, несет ответственность за все решения, принимаемые в регионе. «Нам область очень хорошо помогает по выполнению всех программ. Естественно, было бы не совсем тактично и правильно не назначать председателем человека, которого предлагает губернатор»,— развил эту мысль единоросс Андрей Гудовский. А независимый депутат Игорь Украинцев вообще предложил не обсуждать детали, поскольку, по его мнению, горсовет в данном случае ни на что не влияет. «У кого-то есть сомнения, что следующим сити-менеджером будет человек губернатора?» — задал он риторический вопрос.

В результате порядок проведения конкурса был принят в первом чтении 30 голосами при четырех против и трех воздержавшихся. «Правила проведения конкурса должны быть определенные, но и не учитывать мнение губернатора тоже нельзя. Другое дело, если окажется, что кандидат совсем не тянет. Тогда надо задавать вопросы. В Новосибирске такие возможности есть, поскольку общество при любых раскладах носит демократический характер»,— заявил “Ъ” новосибирский политолог Владимир Леонтьев.

Изменения в документ могут быть внесены в ходе второго чтения. КПРФ, как заявил вице-спикер горсовета от партии Антон Тыртышный, настаивает на публичности всех этапов конкурса.

Валерий Лавский, Новосибирск