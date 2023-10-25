Кто старое помянет

Депутаты заксобрания Ульяновской области отказались обсуждать неизвестно кем принятое решение о несохранении записей видеотрансляций заседаний комитетов регионального парламента. Предложение КПРФ разобраться с проблемой было поддержано другими оппозиционными фракциями, но было отклонено голосами «Единой России». Спикер заксобрания Валерий Малышев («Единая Россия»), обосновывая принятое решение, сослался на ряд регионов, которые вообще не ведут видеотрансляции. В КПРФ и ЛДПР намерены вернуться к этой теме, считая ее важной в обеспечении открытости законодательной власти. Вернуть сохранение архива трансляций просят спикера областного парламента также редакторы и журналисты ре­гиональных СМИ.

Фото: Сергей Титов

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области при обсуждении повестки вице-спикер Рамиль Хакимов (КПРФ) предложил внести в повестку обсуждение неизвестно кем принятого решения о несохранении видеозаписей трансляций заседаний комитетов регионального парламента.

О том, что заксобрание больше не будет сохранять записи видеотрансляций заседаний своих комитетов, стало известно в минувшую пятницу. Руководитель аппарата заксобрания Елена Ивлиева объяснила «Ъ», что теперь заседания комитетов можно будет посмотреть только в онлайн-режиме, сохраняться они не будут. Это она объяснила тем, что «нигде не написано, что обязаны хранить записи», «их и не надо хранить». Кем было принято такое решение, неизвестно. Ни спикер заксобрания Валерий Малышев («Единая Россия»), ни Елена Ивлиева не ответили «Ъ» на этот вопрос. Часть депутатов высказались против такого запрета. «Видимо, некоторые коллеги боятся, что могут сказать что-то лишнее, а потом СМИ используют это против них»,— заметил депутат Виталий Кузин (КПРФ). Впрочем, в понедельник на совете парламента, больших претензий по этому поводу депутаты не высказали. Нововведение региональных законодателей вызвало недовольство общественности и журналистов.

«Мы предлагаем обсудить это. Наше решение — сохранять видео как минимум до следующего комитета, чтобы СМИ могли посмотреть. Нам скрывать нечего»,— предложил заксобранию Рамиль Хакимов во время обсуждения повестки дня.

«А зачем?»— поинтересовался Валерий Малышев и обратил внимание депутатов на то, что в ПФО только три региона ведут трансляции пленарных заседаний региональных парламентов и их комитетов — Самарская и Ульяновская области, а также Татарстан, а в парламентах Нижегородской, Пензенской областей и в Чувашии вообще нет трансляций. «Если кто-то говорит, что мы что-то прячем, делайте сами выводы. Видимо, у СМИ больше событий нет никаких, чтобы описывать, только эта проблема у них загорелась»,— добавил спикер.

Против включения обсуждения в повестку высказались 26 депутатов из 34-х присутствующих. «За» солидарно проголосовали все депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Фракция «Единая Россия» в полном составе проголосовала против обсуждения вопроса открытости.

Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Камеко сказал, что «этот вопрос на фракции не обсуждался», но сам он проголосовал «против», потому что считает, что «нельзя включать в повестку с голоса», надо, «чтобы вопрос предварительно обсудили на комитете». При этом он повторил, что «и сейчас не против, чтоб сохранялось», хотя считает, что «особой необходимости в этом нет».

Между тем оппозиция намерена вернуться к этому вопросу. «Я все равно подниму эту тему через комитет»,— сказал «Ъ» зампред заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР). По его словам, сохранение записей «нужно не только СМИ, это необходимо и избирателям, и самим депутатам». «Многие важные вопросы обсуждаются на комитете и не выносятся на пленарное, а посмотреть, о чем там шла речь, даже депутат теперь уже не сможет»,— заметил господин Грачев.

Первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный также сказал «Ъ», что партия намерена вернуться к этому вопросу. «Все это звенья одной цепи — роста закрытости. Возможно, предложим изменения в регламент, к тому же надо что-то делать и с возможностью выяснять, как голосовали депутаты, которой лишили в прошлом созыве»,— сказал господин ­Куринный.

Между тем, как стало известно «Ъ», редакторы и журналисты ряда ре­гиональных СМИ направили в среду спикеру заксобрания обращение, в котором просят вернуться к обсуждению вопроса о сохранении видеозаписей, отмечая, что это позволяло им анализировать проблемы, фиксировать заявления чиновников и депутатов. «Лишая нас сохранения записей трансляций комитетов, вы снижаете уровень информированности и объективности СМИ, тем самым ограничивая права жителей региона на получение полной и объективной информации о деятельности властей»,— отмечается в обращении.

Сергей Титов, Ульяновск