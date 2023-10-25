Главные новости за 25 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший вице-губернатор Кубани Джамбулат Хатуов оставил должность директора компании «Мантера-Групп». Компанию возглавил бывший член совета директоров АО «Сочи-Парк» Вадим Трукшин.

Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск о водной блокаде полуострова к властям Украины на 152 млрд руб.

В Сириусе средняя зарплата по итогам 2022 года составила 84,8 тыс. руб., что выше, чем в любом муниципалитете Кубани.

За восемь месяцев текущего года на Кубань переехали 106 тыс. человек. Покинули регион 82 тыс. жителей. Миграционный прирост составил 25 тыс. человек.

Концерн «Покровский» объявил, что обжалует решение Лабинского городского суда о национализации имущества компании.

В Новороссийске проведут две масштабные дорожные реконструкции общей стоимостью 1 млрд руб.

Активисты из Новороссийска обратились к Владимиру Путину из-за возведения школы на раскопках древнего поселения.

В Краснодарском крае с января по август текущего года естественная убыль населения составила 13 тыс. человек. В регионе родились 34,8 тыс. детей, умерли 48,2 тыс. человек.

В этом году в международный розыск по инициативе правоохранительных органов Краснодарского края объявлено 358 иностранцев.

В Сочи выдали разрешение на строительство четырехэтажного торгового центра с ледовой ареной. Его планируют построить в 2025 году.

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