16 тысяч доз вакцины от Covid-19 поступит в Удмуртию в ноябре

В ноябре в Удмуртию поступит вторая партия вакцины против коронавируса в количестве 16 тыс. доз. Об этом в эфире в соцсетях 25 октября рассказал глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сейчас люди стали дисциплинированнее и делают прививки инициативно. Первая партия вакцины уже, действительно, почти вся израсходована. Но в ноябре мы ждем новую партию примерно в 16 тыс. доз препарата»,— сообщил господин Бречалов.

По его словам, в первую очередь прививают от Covid-19 группу риска: лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, людей с первичным иммунодефицитом и тех, кто не болел и не вакцинировался. Прививку можно поставить в своей участковой поликлинике по решению лечащего врача.

Добавьте «Ъ-Удмуртия» в Избранное в Новостях