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Коммерсантъ FM
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Препарат «Конвасэл» от COVID-19 поступил в Удмуртию

В Удмуртию сегодня, 9 октября, поступило 3 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщила во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства региона. В частности, жителям в возрасте старше 18 лет будут однократно ставить препарат «Конвасэл».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Удмуртию также поступила партия вакцин от гриппа «Гриппол плюс» в количестве 90,38 тыс. доз.

Вакцину в течение дня распределят по медучреждениям республики. «Привиться можно бесплатно в своей поликлинике. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье»,— написала госпожа Пинчук.

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