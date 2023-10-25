Концерт Глюк’oZы в Екатеринбурге отменили

В Екатеринбурге по техническим причинам отменили концерт Глюк’oZы, который должен был пройти 10 ноября в Телеклубе, сообщил Telegram-канал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выступление было приурочено к 20-летию музыкальной карьеры певицы. Глюк’oZа должна была исполнить как новые песни, так и хиты за все время творчества. Организаторы обещали живой звук и новые интерпретации знакомых песен певицы.

Напомним, в августе уральская группа «Сансара» отменила концерт в Ельцин-центре. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «многие возмущенные граждане» стали обращаться к ней из-за концерта «Сансары» в Ельцин-центре. Причиной стало то, что артисты, уезжавшие из России, выступали против специальной военной операции.

Ева Коршунова

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