Уральская группа «Сансара» отменила концерт в Ельцин-центре

В Екатеринбурге отменили концерт уральской группы «Сансара», который должен был пройти в четверг, 10 августа, в клубе Center в Ельцин-центре. Об этом сообщил фронтмен коллектива Саша Гагарин. Он отметил, что официального запрета на проведение концерта не было, а о причинах сообщат позже.

«Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет — всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе»,— отметил господин Гагарин.

Музыкант заявил, что в ближайшее время всем купившим билеты расскажут, как оформить возврат.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «многие возмущенные граждане» стали обращаться к ней из-за концерта «Сансары» в Ельцин-центре. Причиной стало то, что артисты, уезжавшие из России, выступали против специальной военной операции. «Честно говоря, это начинает надоедать. Хочется какого-то порядка и справедливости. Хочется очень внятной позиции от государства по этому вопросу: можно проводить мероприятия тем людям, которые высказывались против спецоперации, или уехали из России, бросили нашу страну в трудную минуту?»,— отмечала она.

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