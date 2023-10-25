Парламент Ленобласти проголосовал против платных парковок в Мурино и Кудрово

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали против появления платных парковок в приграничных с Санкт-Петербургом поселениях — Кудрово, Мурино, Новодевяткино и других. Ранее идею оплачиваемых паркингов не поддержало правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Инициатива сделать платную парковку в молодых городах Ленобласти поступила от депутата ЗакСа Ленобласти от «Единой России» Никиты Коваля, предложившего этим летом направить соответствующее обращение губернатору 47-го региона Александру Дрозденко. Парламентарий посчитал, что создание платных парковок для граждан, не проживающих на территориях Мурино, Новодевяткино, Бугров и т.д. существенно разгрузят «узкие места» въезда и выезда в эти населенные пункты.

Без лишних прений депутаты областного парламента высказались против инициативы. Ранее против идеи взымать плату за размещение автотранспорта высказывалось и правительство региона. Председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк отмечал, что даже в примыкающих к Петербурге районах Ленобласти проблема парковок не имеет такой остроты, как в городе.

Александра Тен

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