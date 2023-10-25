Воронежскому активисту Северину снова вменяют дискредитацию армии

Активиста, кандидата физико-математических наук Григория Северина, ранее оштрафованного на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ и отбывавшего наказание по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), задержали в ходе его визита в местное отделение ГИБДД по личным вопросам. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил представляющий его интересы адвокат Даниил Поляков.

По данным «ОВД-Инфо» (признано в РФ иностранным агентом), сотрудник ГИБДД якобы спросил у активиста, почему его имя находится в списке террористов и экстремистов, а также поддерживает ли он спецоперацию на территории Украины. Когда активист ответил отрицательно, его задержали и отвезли в отдел полиции №3. Мужчине снова вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В ГУ МВД по Воронежской области не успели оперативно прокомментировать задержание.

Ранее воронежский суд штрафовал Григория Северина за дискредитацию армии в колонии, где он отбывал наказание по делу о призывах к экстремистской деятельности из-за поста «ВКонтакте» (мужчина призывал к насилию в отношении сотрудников органов госбезопасности). Как следует из материалов суда, во время проведения дисциплинарной комиссии осужденный публично в присутствии ее членов и других осужденных высказывал оскорбления в адрес президента и негативно отзывался о проведении специальной военной операции.

Егор Якимов

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