В Новосибирской области экс-директор свинокомплекса предстанет перед судом по делу об ущербе экологии на 3 млрд рублей

На рассмотрение Колыванского районного суда Новосибирской области направлено уголовное дело в отношении бывшего директора свинокомплекса, обвиняемого в причинении вреда окружающей среде на 3 млрд руб. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал Новосибирский природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов, который утвердил обвинительное заключение. По сведениям редакции, речь в деле идет о директоре свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимире Гавриленко. Вместе с уголовным делом в суд направлен иск прокуратуры о взыскании с АО «Кудряшовское» указанного вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, директор свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. «В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов», — сказал Дмитрий Цуканов, добавив, что ущерб экологии составил более 3 млрд руб.

Директору предприятия предъявили обвинение по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 (порча земли) и ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), в октябре 2022 года по решению суда его заключили под стражу. 20 апреля, когда расследование подошло к концу, обвиняемому смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

АО «Кудряшовское» управляет в Новосибирской области свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также землями для выращивания зерна. По данным самого предприятия, оно производит 93% всей свинины Новосибирской области. Компания является «дочкой» холдинга «Сибагро» (штаб-квартира — в Томске), который объединяет 14 производственных предприятий в восьми регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

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Илья Николаев