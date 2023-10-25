Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев возглавил рейтинг ESPN вне зависимости от весовых категорий (P4P).

В субботу Махачев защитил титул чемпиона, нокаутировав на турнире UFC 294 в Абу-Даби обладателя пояса в полулегком дивизионе австралийца Александра Волкановски, который опустился на третье место в рейтинге ESPN. На вторую строчку поднялся чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс. Также российский боец стал лидером рейтинга P4P по версии порталов MMA Fighting и Sherdog.

В официальном рейтинге UFC Махачев располагается на втором месте, Джонс — на первом.

«РИА Новости»