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Коммерсантъ FM
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Квартальная выручка Boeing выросла на 20%

Сегодня, 25 октября, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила отчетность за третий квартал. Ее выручка выросла на 20%, до $18,1 млрд. Компания также существенно сократила чистый убыток: с $3,3 млрд годом ранее до $1,6 млрд. Акции Boeing после публикации отчетности выросли в цене на 3,6%, правда, потом несколько снизились, но тем не менее оставались на уровне на 0,8% выше, чем днем ранее.

При этом компания сообщила о сокращении планируемых поставок Boeing 737 из-за проблем с комплектующими, поставляемыми компанией Spirit AeroSystems. Ранее Boeing собиралась в 2023 году поставить 400–450 таких самолетов, теперь целевой показатель снижен до 375–400. При этом в третьем квартале выручка подразделения, занимающегося производством коммерческих самолетов, выросла на 25%, до $7,9 млрд, в первую очередь за счет увеличения поставок Boeing 787 Dreamliner.

Яна Рождественская

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