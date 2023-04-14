Boeing придется сократить поставки 737 Max из-за проблем с комплектующими

Сегодня, 13 апреля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила, что поставки самолетов 737 Max будут «существенно» сокращены в ближайшее время из-за проблем с комплектующими. Это связано с тем, что один из поставщиков Boeing — компания Spirit AeroSystems — проинформировала ее о не соответствующей стандартам установке нескольких узлов крепления в хвостовой части фюзеляжа. При этом в Boeing отметили, что эта проблема не угрожает безопасности полетов.

Spirit сообщила о проблеме Boeing в среду, пока неясно, сколько самолетов в общей сложности затронуто, так как проблема имеет место с 2019 года. Ранее Boeing заявляла, что планирует нарастить поставки 737 Max до 400 в 2023 году, неизвестно, повлияет ли эта проблема на планы компании. В Spirit заявили, что работают над устранением проблемы. Она затрагивает некоторые самолеты как в процессе производства, так и готовые к поставке.

При этом, как заявили в Boeing, самолеты, которые уже находятся в эксплуатации, продолжат работу. Boeing проинформировала о проблеме Федеральное управление гражданской авиации (FAA), регулятор подтвердил, что угрозы безопасности полетов эта проблема не несет.

Акции Boeing снизились на 5,3%, акции Spirit — на 11,8%.

Яна Рождественская