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Коммерсантъ FM
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Amazon запустит отдельный облачный сервис для Европы

Сегодня, 25 октября, Amazon Web Services (AWS), подразделение корпорации Amazon по облачным технологиям, объявило о планах запустить отдельный облачный сервис в Евросоюзе (ЕС). Новый сервис Amazon Web Services European Sovereign Cloud будет предназначен для европейских правительственных учреждений и корпораций с высокими требованиями к безопасности данных. Все его серверы будут находиться в Евросоюзе, а поддержкой работы сервиса будут заниматься только сотрудники AWS с гражданством стран ЕС. Сначала новый сервис запустят в Германии, при этом он будет доступен клиентам из разных стран ЕС.

Власти ЕС активнее большинства других стран регулируют технологическую сферу. В прошлом году в ЕС начали проверку того, как государственные учреждения европейских стран хранят свои данные и соответствует ли это требованиям конфиденциальности. Должностные лица и эксперты в ЕС неоднократно говорили о необходимости «цифрового суверенитета», правда, точных определений этого понятия пока нет. Microsoft и Oracle ранее уже запустили локализованные в Европе облачные сервисы для местных госучреждений и других подобных клиентов.

Яна Рождественская

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