США на полгода продлили разрешение на энергетические сделки с банками России
США продлили разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями, с крупными российскими банками, попавшими под американские санкции, до 1 мая 2024 года. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Минфина США.
В список банков попали:
- Банк России;
- ВЭБ.РФ;
- банк «Открытие»;
- Совкомбанк;
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Альфа-банк;
- Росбанк;
- банк «Зенит»;
- банк «Санкт-Петербург».
Связанные с энергоносителями сделки разрешены также с банками, в которых вышеперечисленным структурам принадлежат доли 50% и больше.
В лицензии уточняется, что «связанными с энергоносителями» признаются сделки, которые касаются, в частности, добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти, нефтепродуктов, природного газа и других продуктов, способных производить энергию.
Сделки с подсанкционными лицами и организациями были запрещены еще в апреле 2021 года в рамках указа президента США Джо Байдена. Впервые из-под действия санкций США вывели энергетические сделки с российскими банками в марте 2022 года. С тех пор это разрешение непрерывно продлевалось.