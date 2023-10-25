США на полгода продлили разрешение на энергетические сделки с банками России

США продлили разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями, с крупными российскими банками, попавшими под американские санкции, до 1 мая 2024 года. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Минфина США.

В список банков попали:

Банк России;

ВЭБ.РФ;

банк «Открытие»;

Совкомбанк;

Сбербанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

Росбанк;

банк «Зенит»;

банк «Санкт-Петербург».

Связанные с энергоносителями сделки разрешены также с банками, в которых вышеперечисленным структурам принадлежат доли 50% и больше.

В лицензии уточняется, что «связанными с энергоносителями» признаются сделки, которые касаются, в частности, добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти, нефтепродуктов, природного газа и других продуктов, способных производить энергию.

Сделки с подсанкционными лицами и организациями были запрещены еще в апреле 2021 года в рамках указа президента США Джо Байдена. Впервые из-под действия санкций США вывели энергетические сделки с российскими банками в марте 2022 года. С тех пор это разрешение непрерывно продлевалось.

Эрдни Кагалтынов