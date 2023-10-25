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Коммерсантъ FM
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В Москве ожидаются заморозки и гололедица

В Москве ожидаются понижение температуры воздуха до отрицательных значений и образование гололедицы. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства города.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ближайшие часы. Это может способствовать образованию гололедицы»,— сказано в сообщении.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Городские службы, согласно сообщению, непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Петр Бузлаев

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