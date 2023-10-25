The Washnigton Post: Россия и Украина тайно поддерживают контакты

Россия и Украина по секретным каналам договариваются по ряду гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом военнопленными и телами погибших солдат, проходом судов из черноморских портов Украины и возвращением украинских детей из России. Переговоры представителей двух стран могут проходить на украинско-российской границе, в Стамбуле или по телефону, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников, участвующих в переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава координационного центра по вопросу обмена пленными при службе внешней разведки Украины Дмитрий Усов подтвердил изданию, что переговоры об обмене военнопленными ведутся и без посредников. По его словам, с российской стороны в переговорном процессе участвуют координационный центр при Минобороны РФ, ФСБ, отдельные российские политики, а также представители ЧВК «Вагнер» и чеченского батальона «Ахмат». Собеседники WP заявили, что стороны стремятся не афишировать существование скрытых каналов для переговоров.

По информации источников, обмен пленными и телами, как правило, проходит на северо-востоке Сумской области Украины. Олег Котенко, до сентября курировавший вопросы передачи и поиска пропавших без вести солдат с украинской стороны, заявил, что обмен телами погибших происходит примерно два раза в месяц. В качестве наблюдателей на обменах присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста, добавил он.

Как сообщает газета, переговоры между представителями России и Украины также иногда происходили в Стамбуле. В частности, речь идет о встречах в июле 2022 года, когда стороны договаривались о заключении зерновой сделки. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юлия Васькова сказала WP, что во время всех российско-украинских контактов в Турции на встречах присутствовали турецкие посредники и представители ООН.

Господин Усов утверждает, что именно на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились провести обмен пленными, в результате которого Киев освободил украинского политика Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. В Россию тогда вернулись 55 военных, на Украину — 215, в том числе 108 бойцов батальона «Азов» (признан в России террористическим).

Переговоры России и Украины были прекращены в мае 2022 года. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 18 октября российский президент заявил, что переговоры могут начаться, если Украина отменит декрет об их запрете.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».